İki ayrı şehirde korkunç kaza! 7 ölü, 13 yaralı var

Şırnak'ın İdil ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Öte yandan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şırnak-Mardin karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Abdullah Dündar yönetimindeki 06 FA 3533 plakalı hafif ticari araç, İdil ilçesinin Aslantepe köyü mevkisinde Osman Urat yönetimindeki 27 AEG 805 plakalı otomobil le çarpıştı. Hatalı sollama sonucu meydana geldiği öne sürülen kazada, otomobil sürücüsü Osman Urat ile araçta bulunan Kezban Aşkın ve Roni Aşkın (3) ile hafif ticari aracın sürücüsü Abdullah Dündar ile yolcu konumunda bulunan Mehmet Ali Önder ve Veli Önder yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma , itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçlarda bulunanlardan Kezban Aşkın, Osman Urat, Abdullah Dündar ve Mehmet Ali Önder'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Roni Aşkın ve Veli Önder, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İdil Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların, hastanenin acil servisinde tedavileri sürerken, kazada yaşamı yitiren 4 kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

DÜZCE'DE 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde eski İstanbul karayolunda yolcu otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Araçların D-655 yolundaki heyelan nedeniyle yönlendirildiği eski İstanbul yolunda meydana gelen kazanın ardından karayolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Akçakoca ile Sakarya nın Kocaali ilçesi arasındaki eski İstanbul karayolunun Edilli mevkisinde meydana geldi. D-655 yolunda heyelan nedeniyle araçların yönlendirildiği eski İstanbul yolu olarak bilinen Akçakoca ile Sakarya arasındaki yolda trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul istikametine giden ve sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 ANB 135 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen 14 AAY 823 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobil büyük hasar görürken, otobüs ise çarpışmanın etkisiyle bariyerlere çarparak durdu.

Can pazarının yaşandığı kazanın ardından haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 4 kişiden 3ünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Barıyerlere çarparak duran otobüste ise 9 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışarak yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedenleri ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemede bulundu. Trafik akışı ise kontrollü şekilde sağlanıyor.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Hayatını kaybedenlerin sürücü Fuat Karagöz ile Fikret Yaman ve Semiha Mumcuoğlu olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.