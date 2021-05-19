Şırnak Valiliği'nce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, koronavirüs tedbirleri nedeniyle kısıtlı programla kutlandı. Sabah Atatürk anıtına çelen konulması ile başlayan program öğleden sonra Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'un katılımıyla onlarca araçla şehir merkezinde konvoy halinde tur atılmasıyla devam etti. Kent halkı da evlerindeki balkon ve pencerelerinde Türk bayrağıyla kutlamalara destek verdi.
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Şırnak'ta, konvoylu 19 Mayıs kutlaması
Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA) | 19 Mayıs 2021 Çarşamba - 16:15 | Son Güncelleme : 19 05 2021 - 16:15