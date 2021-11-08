Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 56 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta polisin, asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarında 56 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1- 7 Kasım tarihleri arasında kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5,3 gram esrar, 3,45 gram metamfetamin, 2,3 gram eroin, 98 sentetik ecza maddesi, 3 bin 335 paket kaçak sigara, 330 paket elektronik sigara tütünü, 273 cep telefonu aksesuarı, 211 şişe kaçak içki, 13 kilo kaçak tütün, 4 kaçak cep telefonu ve 2 oyun konsolu ele geçirildi.

Operasyonda 39’u kaçakçılık, 17’si asayiş suçlarından olmak üzere 56 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1’i tutuklandı, 55 şüpheli ise serbest bırakıldı.