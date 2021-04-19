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Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 31 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) |  19 Nisan 2021 Pazartesi - 12:42 | Son Güncelleme : 19 04 2021 - 12:42

Şırnak’ta son bir haftada polisin kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 31 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 12- 18 Nisan tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 28,29 gram eroin, 22,04 gram metamfetamin, 0,48 gram esrar, 8 sentetik ecza maddesi, 3 bin 640 paket kaçak sigara, 732 litre akaryakıt, 13 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 31 kişi gözaltına alındı.
 
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