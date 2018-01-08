Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 asker yaralı

Şırnak'ın Küpeli Dağı'nda, PKK'lı teröristlerin daha önce araziye döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 uzman çavuş ağır yaralandı. İlk tedavisi Şırnak'ta yapılan yaralı asker, Ankara GATA'ya sevk edildi.

