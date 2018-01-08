Güvenlik güçleri tarafından Küpeli Dağı'nda terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, arazide arama tarama faaliyeti yürütülürken, daha önce teröristler tarafından döşendiği belirtilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 1 uzman çavuş ağır yaralandı. Şırnak'a helikopter ile getirilen uzman çavuş, burada yapılan ilk tedavisinden sonra Şerefettin Elçi Havalimanı'na getirildi, ardından uçak ile Ankara GATA'ya sevk edildi.
Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 asker yaralı
DHA | 08 Ocak 2018 Pazartesi - 19:05 | Son Güncelleme : 08 01 2018 - 19:05