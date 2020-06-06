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Şırnak'ta çocukların kavgasına aileler karıştı: 2 ölü, 12 yaralı, 22 gözaltı

Şırnak'ta çocukların kavgasına aileler karıştı: 2 ölü, 12 yaralı, 22 gözaltı