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Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

AA |  01 Mart 2018 Perşembe - 14:17 | Son Güncelleme : 01 03 2018 - 14:17

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.


Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar"a   ilişkin bilgilere yer verildi.
 
Buna göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma  alanlarından kaçan 4 bölücü terör örgütü mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.
 

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