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Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu
AA
| 01 Mart 2018 Perşembe - 14:17
| Son Güncelleme : 01 03 2018 - 14:17
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
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Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.
Buna göre, Şırnak'ın
Silopi
ilçesinde
Irak
'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 bölücü terör örgütü mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.
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