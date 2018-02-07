Şırnak’ta 14 terörist mağarası ve barınak imha edildi

Şırnak ve Siirt İl Jandarma Komutanlıkları tarafından, Güçlükonak ilçesi Demirboğazı köyü kırsalında yapılan Gazi Jandarma Uzman Çavuş Feyzullah Sarıçiçek müşterek operasyonda 14 mağara tespit edilerek, imha edildi.

