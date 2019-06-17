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Şırnak şehidi Evran son yolculuğuna uğurlandı

AA |  17 Haziran 2019 Pazartesi - 15:07 | Son Güncelleme : 17 06 2019 - 15:10

Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.


Şırnak'ın İdil ilçesinde, güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi Yıprak köyünde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. 
 
Burada taziyeleri kabul eden şehidin babası Hayrullah Evran, "Allah'ım  vatanımızı, milletimizi, askerimizi, devletimizi, polisimizi koru. Birilerinin  kuklası olanlar bizi yıldıramaz, korkutmaz. Elhamdülillah Müslümanız. Varız,  biriz, tekiz. İnşallah bu son olsun. Onlara da Allah akıl, fikir versin de ıslah  olsunlar. Bizi korkutamazlar. Gelsinler insanlık görsünler Türk devletinden, Türk  milletinden. Türk askerinden, polisinden sevgi ve insanlık görsünler. Bir tane  şehit verirsek, binlerce asker meydana getiririz." diye konuştu.
 
"OĞLUM ASLANLAR GİBİ SAVAŞTI"   
 
 Anne Yeter Evran da "Şehidim, tek oğlumdun. Benim başarıdan başarıya  koşan oğlumu şehit etti teröristler. Oğlum aslanlar gibi savaştı. Kökleri  kazınsın o teröristlerin." diyerek gözyaşı döktü.
 
 Alınan helalliğin ardından köy meydanında düzenlenen cenaze töreni  öncesi eşi Canan Evran, şehidin tabutuna sarılıp, "Beni niye bıraktın? Ben seni  çok seviyorum bir tanem." diyerek, fotoğrafını öptü.
 
Şehidin kardeşi Semiha Arslan da ağabeyinin tabutuna sarılarak ağladı.
 
Şehit Evran'ın naaşı, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze  namazının ardından köy girişinde, şehit için özel olarak yaptırılan mezara  defnedildi.
 
Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, İçişleri Bakan  Yardımcısı Mehmet Ersoy, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca,  eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa  Tutulmaz, AK Parti Milletvekili Ali Özkaya, MHP Milletvekili Mehmet Taytak,  Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve  çok sayıda vatandaş katıldı.
 
  

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