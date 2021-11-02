Şirketler İK yönteminde akıllı teknolojilere yatırım yapıyor

Yeni Nesil İK Yönetimi ve Dijitalleşme Yolculuğu Analizi araştırmasına göre, pandemi sonrasında her 2 şirketten biri akıllı teknolojilere yatırım yapmayı ve hibrit çalışma düzenine geçmeyi planlıyor.

Yeni Nesil İK Yönetimi ve Dijitalleşme Yolculuğu Analizi başlıklı bir araştırmaya göre, pandemi sonrasında her iki şirketten biri (yüzde 48) akıllı teknolojilere yatırım yaparak hibrit çalışma düzenine (yüzde 47) geçmeyi planlıyor. Bu geçişte İK süreçlerinin tamamının otomatikleştirilmesinin, çalışan deneyiminin verilere dayandırılmasının büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Şirketlerin yüzde 72’si teknolojiyi temel İK süreçlerini yönetmek, yüzde 32’si birlikte çalışma alanları yaratmak için kullanıyor.

YOL HARİTASINDA AKILLI TEKNOLOJİLERE YER VAR

Yeni Nesil İK Yönetimi ve Dijitalleşme Yolculuğu Analizi araştırması, şirketlerin İK yönetiminde yeni yol haritası oluşturmak için teknolojiye ne kadar yer verdiklerini ortaya koyuyor. Katılımcılar adına TOÇEV’e bağış yapılan araştırmaya göre, şirketlerin yüzde 39’u çalışan deneyimini ölçümlemek için verilerden faydalanırken, yüzde 41’i çalışan deneyiminin iyileştirilmesi için teknolojiden destek alıyor. Buna karşın araştırmaya katılan her iki İK yöneticisinden biri zamanının çoğunu operasyon süreçlerinin aldığını belirtiyor.

“DİJİTAL DÖNÜŞÜM İNSAN ODAKLI KURUM KÜLTÜRÜNÜ ZORUNLU KILIYOR”

Araştırmanın sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmede bulunan sektör temsilcisi Alkin Aksoy, “Dijital dönüşüm, şirketler açısından sürdürülebilir bir büyüme için insan odaklı bir kurum kültürü oluşturmayı zorunlu kılıyor. Araştırmamızın sonuçları, bu dönüşümde teknolojik yatırımların kaçınılmazlığını ortaya koyuyor. Yenilikçi teknolojilerin yükselişi ve veri temelli çözümler daha bütünsel bir çalışan deneyimine geçişi mümkün kılıyor. Çalışan deneyimini iyileştirme, doğru yetenekleri bulma, geleceğin liderlerini yetiştirme ve çalışan bağlılığını sağlama açısından İK yönetiminin hareket kabiliyetini artırıyor” dedi.