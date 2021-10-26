Şirketin değeri yükselince kesenin ağzını açtı! Çalışanlara piyango vurdu

ABD’de bir iç çamaşırı şirketinin kurucusu ve CEO’su Sara Blakely, çalışanlarını birinci sınıf iki uçak bileti ve on bin dolar ile ödüllendirdi. Bir yatırım devinin çoğunluk hissesini satın almasının ardından şirketin yeni değerlemesini kutlayan Blakely, personeline minnettarlığını dile getirdi.

ABD'li iç çamaşırı şirketinin CEO 'su Sara Blakely çalışanlarını şaşırtan bir sürpriz yaptı.

50 yaşındaki iş insanı sosyal medyaya yaptığı açıklamada, "Bugün burada olmamızı, özgün ve kibar davranarak ve kadınlara harika ürünler sunmamıza borçluyuz. Sezgilerini ve duygularını geride bırakmayarak liderlikle ilerleyen kadın girişimcilerimize teşekkür ederim" dedi.

BEŞ BİN DOLAR SERMAYE İLE KURDU

Bununla birlikte, Blakely 2000 yılında şirketi sadece beş bin dolarlık bir sermaye ile kurduğunu şirketinin bir gün 20 milyon dolar değerinde olacağını söylediğinde insanların one güldüğünü aktardı.

Diğer taraftan şirketin çoğunluk hisseleri ABD ’nin eski ticaret bakanı Peter George Peterson ile iş insanı Stephen A. Schwarzman tarafından kurulan bir yatırım devi tarafından satın alındı. Ardından şirketin doları 1,2 milyar dolara yükseldi.

Şirketin yeni değerini kutlamak için bir parti düzenleyen Blakely, bir küreyi döndürdü ve ardından çalışanlarının her birine dünyanın herhangi bir yerine birinci sınıf iki uçak bileti aldığını açıkladı.

"GÜZEL BİR OTELE GİDİN"

Blakely, "Bir seyahate çıkarsanız, gerçekten güzel bir akşam yemeğine çıkmak ve güzel bir otele gitmek isteyebilirsiniz. Bu nedenle her biriniz 10 bin dolar alıyorsunuz" diye konuştu.

Öte yandan, şirketin girişimcilerin yüzde 50'si kadın olmasına rağmen, 2020'de risk sermayesi fonlarının yalnızca yüzde 2,3'ünün kadınlara gittiğini söyledi. Blakely, "Bu, her biriniz için çok büyük bir an. Başarımızı, benden önce gelen kadınlara ve bu fırsatı bulamayan dünyadaki tüm kadınlara adıyorum" dedi. (ntv)