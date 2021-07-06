Sirius Güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta? Sirius yıldızı ne zaman görülecek?

Yılda 1 kere gerçekleşen ve Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Sirius ile güneş kavuşumu gerçekleşiyor. Sirius Güneş kavuşumu kadim medeniyetlerde yılın en şanslı günü kabul ediliyor. Pek çok kişi nadir görülen bu doğa olayını merak ediyor. Peki, Sirius Güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta? Sirius yıldızı ne zaman görülür? Sirius ne demek? Sirius yıldızı Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Sirius yıldızı Necm suresi'nde geçiyor mu? İşte Sirius Güneş kavuşumu ile ilgili merak edilenler...

Gökyüzünün en parlak yıldızı Sirius Güneşle kavuşacak. Nadir görülen bu gök olayı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Kuran-ı Kerim'de Güneş'ten sonra adı geçen tek yıldız olan Sirius, tüm medeniyetlerde 'kutsal yıldız' olarak biliniyor. Pek çok uygarlık Sirius Güneş kavuşumunun olduğu günü yılın en şanşlı günü olarak kabul ediyor. Peki, Sirius Güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta? Sirius yıldızı ne zaman görülür? Sirius ne demek? Sirius yıldızı Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Sirius yıldızı Necm suresi'nde geçiyor mu? İşte Sirius Güneş kavuşumu ile ilgili bilgiler...

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sirius; astrolojide güç, şans, mutluluk ve Tanrısal iradenin insanlar üzerindeki etkisini gösterir. 72 yılda 1° ilerleme yapar. Temmuz ayında meydana gelen Sirius Güneş kavuşumu yılda bir kez gerçekleşmektedir. Bugüne Sirian günü denilmektedir. Bu zamanda gelecek ile ilgili planlar yapmak, dua etmek, dilek dilemek için uygun zamanlardır. Kalıcı olmasını istediğiniz işlerinizi başlatmak için uygun bir zamandır. 6 Temmuz 2021 saat 08:09'da kavuşum açısı gerçekleşecektir. 5-6-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında etkili olacak.

SİRİUS NEDİR? SİRİUS NE DEMEK?

Sirius sabit yıldızı; Alpha Canis Major takım yıldızında yer alır. Ezoterik öğretilerde genellikle köpek, kurt, çakal biçiminde simgelenmiştir. Yunan mitolojisinde avcı Orion'un köpeğidir. Mısır da ölüleri öteki aleme götüren Anubis'tir. Türk mitolojisinde göksel sarayın bekçisi Kurt Asena'dır. Roma mitolojisinde Roma şehrinin kurucuları Romelus ve Remus'u emziren ilahi kurttur. Sirius; farklı dillerde Sothis, Şira, Sirona, Serios, Kak-si-di, Huşi gibi adlarla telaffuz edilmiştir. Jüpiter ve Mars doğasında olan bu sabit yıldız; güneşten sonra en parlak ve çıplak gözle görülebilen bir sabit yıldızdır. Onur, zenginlik, liderlik, yardımseverlik, sadakat ve kendini bir misyona adamakla ilgilidir.

Sirius; ilk bakıldığında tek bir yıldız gibi görünse de aslında Sirius-A ve Sirius-B olarak adlandırılan iki adet yıldızdan oluşmaktadır. Türkçe de ismi Akyıldız'dır. Sirius çift yıldız sistemi, Güneş'e olan 8.5 ışık yılı uzaklıkla sistemimize en yakın sekiz yıldızdan ikisidir. Gökyüzünde en parlak yıldız olan Sirius-A'nın görünür kadiri -1.47'dir. Güneş sisteminden bakıldığında en parlak ikinci yıldızdan bile iki kat daha fazla parlaktır.

SİRİUS (Şİ'RA) YILDIZI KURAN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU?

Sirius (Şi’ra) yıldızının Kuran’da geçmesinin önemli bir anlamı vardır. Sirius yıldızı görünür bakımından gökyüzündeki en parlak yıldız olup Canis Major Takımyıldızı'ndadır. Bize 8,6 ışık yılı uzaklıkta olan Sirius, Orion Takımyıldızı'nın yanında çıplak gözle rahatlıkla görülebilir.

Eski uygarlıklardan günümüze kadar bu yıldıza tapan kavimler mevcut. Kuran-ı Kerim'de yer alan ayette, bu yıldızın Rabbi’nin de Allah olduğu belirtilmektedir.

NECM SURESİ

53. sure olan Necm (Yıldız) suresinin 49. ayeti şu şekildedir:

“ve muhakkak ki Şi'ra yıldızının Rabbi de O'dur.”

ESKİ UYGARLIKLARDA SİRİUS-GÜNEŞ KAVUŞUMU YILIN EN ŞANSLI GÜNÜ

Sirius, Türk kültüründe Akyıldız yani Anakurt ‘Asena’ olarak geçer.

İnsanlar iyi talih ve güzellikler için dua eder, o gün akıldan geçen tüm düşüncelerin hızla gerçekleşeceğine inanırlarmış. Niyet kapılarının aralanması, arınma, iyilik yapmak, ibadet etmek, meditasyon yapmak bu kavuşumda önemli sayılırmış.

Özellikle bu günlerde hayır işlerinde bulunmak faydalı olacaktır. Hasta, düşkün birine yardım, dul ve yetimlere destek, sokak hayvanlarına yapacağınız iyilik misli ile karşılığını bulacaktır.

Bugünlerde yapacağımız hayır işi, dua ve dileklerimizin karşılığını bulacağı umulur. Ağzımızdan çıkan her söze ve dileklerimize dikkat etmekte, hayırlı olanı dilemekte fayda var.

BUGÜN YAPILACAKLAR

Duş alınabilir. Tuz negatif enerjiyi aldığı için denize girebilir ya da tuz banyosu yapabilirsiniz.

Adaçayı, defne ve üzerlik otundan tütsü yaparak enerjinizi dengeleyebilirsiniz.

Dua, meditasyon ve ritüel yapabilirsiniz.