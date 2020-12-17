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Şırıngalı çikolatadan hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme

AA |  17 Aralık 2020 Perşembe - 18:42 | Son Güncelleme : 17 12 2020 - 18:52

Diyarbakır'da geçen yıl şırınga şeklinde ambalajı bulunan sıvı çikolatayı yediği sırada fenalaşarak hayatını kaybeden 7 yaşındaki Miraç Umut Bilgi'nin ölümüne ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan 2 firma yetkilisi tutuklandı.


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 28 Kasım 2019'da merkez  Yenişehir ilçesinde yaşayan ve Seyrantepe İlkokulunda okuyan Bilgi'nin, bir  bakkaldan aldığı çikolatayı yerken ambalajın kapağı boğazına kaçması sonucu  yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
 
Soruşturma kapsamında, hazırlanan bilirkişi raporunda, asli kusurlu  bulunan 5 firma yetkilisinin ifade işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki  işlemlerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen üretici firma  yetkilisi S.Y. ve U.Y. "taksirle öldürmek" suçundan tutuklandı, 3 şüpheli ise  adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
 
Olay
 
Eğitim gördüğü okulun yakınlarındaki bir marketten 28 Kasım 2019'da  aldığı çikolatayı yerken ambalajın kapağının boğazına kaçması sonucu fenalaşan  Miraç Umut Bilgi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına  alınmış, 6 Aralık 2019'da yaşamını yitirmişti.

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Diyarbakır şırınga çikolata
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