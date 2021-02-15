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Şırınga çikolata ölümüne neden olmuştu! Flaş gelişme

15 Şubat 2021 Pazartesi - 12:44 | Son Güncelleme : 15 02 2021 - 14:39

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın, şırınga şeklindeki çikolata kutusunun kapağının nefes borusuna kaçması sonucu ölümüyle ilgili 6 kamu görevlisi hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.


Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede,  okul müdürü Abdulkadir P, müdür yardımcısı Ebubekir Ç, öğretmenler Ali Osman D.  ve Apaydın A. ile Keçiören İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde gıda kontrolörü  olarak görev yapan Fatma Ş. ve Koray H, sanık olarak yer aldı.
 
İddianamede tüm sanıklar hakkında "taksirle ölüme neden olma" ve  "görevi kötüye kullanma" suçlarından 8 yıla kadar hapis istendi. Sanıklardan  Abdülkadir P.  hakkında ayrıca "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme"  suçundan 5 yıla kadar hapis talep edildi.
 
Köksal'a ilk müdahaleyi yapan doktor hakkında ise kovuşturmaya yer  olmadığına karar verildi.
 
İddianamede, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim  Genel Müdürlüğünün "Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki  Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi" konulu genelgesinde, okul  kantinlerinde satışı uygun olmayan gıdalar arasında çikolata türlerinin bulunduğu  belirtildi.
 
Okulda faaliyet gösteren kantin gibi yerlerin resmi kontrolünün tarım  il ve ilçe müdürlükleri tarafından yetkilendirilen gıda kontrolörlerince  yapılacağı bildirilen iddianamede, genel denetiminin ise okul müdürünün kendisi  veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı başkanlığında kurulacak komisyon  tarafından ayda en az bir kez denetim formuna uygun olarak gerçekleştirileceği  kaydedildi.
 
Mert Yağız Köksal'ın çikolata yerken rahatsızlanarak vefat ettiği  vurgulanan iddianamede, denetim görevlerini gerekli şekilde yerine getirmedikleri  anlaşılan 6 şüphelinin "görevi kötüye kullanma" ve "taksirle ölüme neden olma"  suçunu işledikleri bildirildi.
 
İddianamede, okul müdürü Abdulkadir P'nin  ayrıca "suç delillerini yok  etme, gizleme, değiştirme" suçunu işlediği belirtildi.
 
"Boğazına bir şey kaçtığını söyledim"
 
İddianamede ifadesine yer verilen okul müdürü Abdulkadir P,  saat  08.45 sularında öğretmenler odasından çıktığı sırada temizlik görevlisi Sıddık  Kalender'in "müdürüm" diyerek bağırdığını, Mert Yağız Köksal'ı ayağa kaldırmaya  çalışan görevliye ne olduğunu sorduğunu, görevlinin "Bilmiyorum, çocuk boğazını  gösterdi, konuşamıyordu." karşılığını verdiğini söyledi.
 
Sıddık Kalender'in çocuğu karnından tutarak sırtını sıvazladığını  anlatan Abdulkadir P,  ağzından köpük gelen ve dudakları moraran çocuğu, sara  nöbeti geçirdiğini zannederek okulun yakınındaki Şefkat 1 No'lu Sağlık Ocağı'na  götürdüklerini bildirdi.
 
Sağlık ocağındaki müdahale sırasında ambulans geldiğini ve çocuğun  hastaneye götürüldüğünü dile getiren Abdulkadir P, içi çikolata dolu şırınga  şeklindeki tüpü okul kantininde ve öğrencilerde olay gününe kadar görmediğini  savundu.
 
Müdür Yardımcısı Ebubekir Ç. ise olay sırasında okulun üst katlarında  bulunduğunu, öğrencinin rahatsızlığını ve sağlık ocağına götürüldüğünü duyduğunu,  bunun üzerine hemen sağlık ocağına gittiğini, ardından da Keçiören Eğitim ve  Araştırma Hastanesi'ne geçtiklerini söyledi.
 
Ebubekir Ç, kantinin İlçe Tarım Müdürlüğünden yetkililer tarafından  denetlendiğini, herhangi bir yasak maddeye rastlanmadığını öne sürdü.
 
Gıda kontrolörleri Fatma Ş. ve Koray H, ise okul kantininde ilgili  kanun kapsamında denetim yaptıklarını, herhangi bir olumsuzluk tespit  edilmediğini, MEB genelgesine göre satışa uygun olmayan gıda denetimden ilçe  ekiplerinin yükümlü olduğunu, kendilerinin ilçe denetim ekibinde bulunmadığını  savundu.
  
İddianamede tanık olarak ifadesine yer verilen öğretmen Olcay F. ise  Mert Yağız Köksal'a ilk müdahalenin yapıldığı sağlık ocağına giderek görevlilere  çocuğun boğazına bir şey kaçtığını söylediğini bildirdi.
 
Öğrencilere Köksal'a ne olduğunu sorduğunu belirten Olcay F,  "Arkadaşları yediği çikolatanın kapağının boğazına kaçtığını söylediler. Bu haber  üzerine sağlık ocağına giderek görevlilere çocuğun boğazına bir şey kaçtığını  söyledim. Tekrar sınıfa döndüğümde 'Çikolata nasıl bir şeydi, burada mı?' diye  sordum. Çocuklar da bana şırınga şeklindeki çikolata ambalajını verdiler. Ben de  bunu ambulans görevlilerine verdim." dedi.
 
Olayın geçmişi
 
Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki  Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019'da okul kantininden aldığı şırınga şeklinde  çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetmişti.
 
Olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan soruşturmada  görevden uzaklaştırılan okul müdürü, ilgili müdür yardımcısı ve öğretmenler  hakkında, okul yöneticiliği görevlerine son verilmesi, 1 yıl süreyle kademe  ilerleme, aylıktan kesme cezası verilerek görev yerlerinin değiştirilmesi kararı  alınmıştı.
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce, kantin işletmecisi Neşe Y.  ile ürünün dağıtımını yapan firma sahibi Yunus T. hakkında "taksirle ölüme neden  olmak" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

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Mert Yağız Köksal hapis dava Şırınga çikolata
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