12 Haziran 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 109.155 -0.57 EURO 7,7310 -0.01
USD 6,8400 0.00 ALTIN 380,400 0.45
CANLI BORSA
TÜMÜ

Şirinevler'de otomobil metro hattına uçtu

DHA |  12 Haziran 2020 Cuma - 1:57 | Son Güncelleme : 12 06 2020 - 1:57

Bahçelievler Şirinevler mevkiinde 00.30 sıralarında kontrolden çıkan Turgay Kolcu yönetimindeki otomobil, korkulukları aşarak metro raylarına uçtu.


Kazada otomobil ters döndü, sürücü ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle metro hattında aksayan sefer olmadığı öğrenildi. Raylara düşerek hurdaya dönen aracı çıkarma çalışmaları ise sürüyor.

ETİKETLER

Bahçelievler Şirinevler otomobil
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.