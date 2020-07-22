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Şirin Ediger'in bir haftalık tatil maliyeti dudak uçuklattı!

22 Temmuz 2020 Çarşamba - 17:36 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 17:36

Şovmen Okan Bayülgen’den 2014 yılında boşanan Şirin Ediger, 11 yaşındaki kızı İstanbul ile tatile çıktı.


Şirin Ediger ile kızı İstanbul, kiraladıkları tekne ile Göcek ve Marmaris’in koylarını dolaştılar.
 
Uzunluğu 55 metre olan, 6 ultra lüks kabini, 12 kişilik yemek salonu, havuzu, saunası ve masaj odası bulunan lüks guletin haftalık indirimli fiyatı ise dudak uçuklatan cinsten; tam 106 bin euro (830 bin TL).
(Posta)

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