Şirin Ediger'in bir haftalık tatil maliyeti dudak uçuklattı!
22 Temmuz 2020 Çarşamba - 17:36 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 17:36
Şovmen Okan Bayülgen’den 2014 yılında boşanan Şirin Ediger, 11 yaşındaki kızı İstanbul ile tatile çıktı.
Şirin Ediger ile kızı İstanbul
, kiraladıkları tekne ile Göcek ve Marmaris
’in koylarını dolaştılar.
Uzunluğu 55 metre olan, 6 ultra lüks kabini, 12 kişilik yemek salonu, havuzu, saunası ve masaj odası bulunan lüks guletin haftalık indirimli fiyatı ise dudak uçuklatan cinsten; tam 106 bin euro (830 bin TL).
(Posta)