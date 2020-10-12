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Şirin, Demir'i bayılttı!

12 Ekim 2020 Pazartesi - 12:45 | Son Güncelleme : 12 10 2020 - 12:45

Çatı Katı Aşk'ın 14. Bölümünde Şirin, çatı katı odasında dolanan Demir'i hırsız sanınca kafasında vazoyu kırıyor!


Şirin, çatı katında uyumaktadır. Bu sırada telefonu çalar ve uyanır. Uyanırken ise, ayağı takılınca büyük bir ses yapar Bu sesi duyan Demir, Yasemin'in babasına bir şey olduğunu düşünerek çatı katına gider. Odaya girdiğinde Şirin onu fark etmiştir ve camdan, balkona geçer. Demir, sesi neyin çıkarttığını anlamak için yatak odasına bakar. Şirin de arkasından yaklaşarak hırsız sandığı Demir'in kafasına vazo ile vurarak onu bayıltır. Hemen Yasemin'i arar. Ateş ve Yasemin çatı katına geldiklerinde Demir'in baygın bir şekilde yattığını görürler.
 
Çatı Katı Aşk yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!

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