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Siraz balığında 5 yeni parazit türü keşfedildi

AA |  19 Mart 2021 Cuma - 17:27 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 17:27

Türk bilim insanlarınca Samsun'daki akarsu ve göletlerde yürütülen çalışmalarda 5 yeni parazit türü keşfedilerek Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) dünyadaki tanınırlığına katkı sağlandı.


OMÜ Veteriner Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesinde görevli 5  öğretim üyesi, Samsun'daki 26 akarsu, göl ve gölette parazit türleriyle ilgili  çalışma gerçekleştirdi.
 
TÜBİTAK tarafından da desteklenen ve yürütücülüğünü Doç. Dr. Gökmen  Zafer Pekmezci'nin yaptığı araştırmada Prof. Dr. Savaş Yılmaz, Prof. Dr. Nazmi  Polat, Doç. Dr. Banu Yardımcı ve Doç. Dr. Cenk Soner Bölükbaş yer aldı.
 
Araştırma sonucunda sazangiller familyasından siraz balığında 5 yeni  parazit türü keşfedildi.
 
Doç. Dr. Pekmezci, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni parazit  türlerinin keşfinin OMÜ'nün dünyadaki tanınırlığına katkı sağladığını söyledi.
 
Samsun'da tatlı su kaynaklarında bilimsel adı "Capoeta tinca" olan  siraz balıklarında sonuçlandırılan TÜBİTAK projesi ile 5 yeni parazit türü  keşfedildiğini vurgulayan Pekmezci, "Keşfedilen parazit türünün kayıtları,  veteriner hekimliği ve su ürünleri alanında prestijli araştırma dergisi olan  Diseases of Aquatic Organism'de 21 Aralık 2020'de yayımlanan makale ile bilim  dünyasıyla paylaşıldı." dedi.
 
 
Keşiflerin üniversitenin göletinde başladığını belirten Pekmezci,  "Siraz, Karadeniz Bölgesi'ndeki tatlı sularda yaşayan, sazangiller ailesinden  endemik bir balık türüdür. İlk olarak 2014 yılında üniversitenin göletinde  miksozoa grubuna ait yeni bir parazit türü keşfedildi. Bu parazit türüne  Anadolu'nun adının onurlandırılması için 'Anatolicus' adı verildi. Sonra yine  miksozoa grubundan 4 parazit türünün daha keşfi sağlandı." diye konuştu.
 
Pekmezci, Karadeniz Bölgesi'ne özgü karaburun balığında da yeni bir  parazit türü keşfedildiğini dile getirerek, "Yine Karadeniz Bölgesi'ne endemik  olan 'Chondrostoma Angorense' adlı balık türünde miksozoa grubundan keşfimizi de  yakın zamanda bilim dünyası ile paylaşacağız. Üniversitemizin bilim dünyasınca  tanınırlığına katkı sunmaya, Türkiye'deki araştırma üniversiteleri arasına  girmesini sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
 
Prof. Dr. Polat ise keşfedilen parazit türlerinden birine Milli  Mücadele'nin ilk kıvılcımının atıldığı Samsun'un adının onurlandırılması için  'Samsunensis' tür ismini verdiklerini, 'Myxobolus Samsunensis' olarak bilim  dünyasına kaydedildiğini aktardı.
 
Keşfi yapılan diğer parazit türlerine de ahde vefa örneği sergilenerek  ad verildiğini dile getiren Polat şunları kaydetti:
 
"Türler, Doç. Dr. Pekmezci'nin Ankara Üniversitesi Veteriner  Fakültesindeki lisans ve doktora eğitimi ile akademik hayata yönlendirilmesinde  emekleri olan iki bilim adamına atfedilmiştir. Emekli öğretim üyesi Prof. Dr.  Kadri Zafer Karaer'in adının onurlandırılması için 'Karaeri' ve Ankara  Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.  Dr. Ayşe Çakmak'ın adının onurlandırılması için 'Cakmaki' tür ismi verilmiştir.  Bu parazit türlerinin isimleri, 'Myxobolus Karaeri' ve 'Myxobolus Cakmaki' olarak  bilim dünyası ile paylaşılmıştır. Keşfi yapılan diğer parazit türünün adı ise  benim doktora hocam olan Mersin Üniversitesinden emekli Prof. Dr. Gürkan  Ekingen'in isminin onurlandırılması için 'Ekingeni' olarak verilerek 'Myxobolus  Ekingeni' olarak bilim dünyasına kaydedilmiştir."
 

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Siraz balığı parazit araştırma
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