Sıra Dışı Yarışma: "Uzak Ara Eğlence"

Kanal D’nin birbirinden ünlü jüri üyeleri ile fark yaratacak yeni yarışma programı “Uzak Ara Eğlence”, 26 Temmuz Pazar akşamı ilk bölümüyle ekranda.

Şarkılardan tekerlemelere, genel kültür sorularından hikayelere kadar zengin bir içeriğe sahip olan “Uzak Ara Eğlence”, farklı formatıyla ekrana damgasını vuracak.