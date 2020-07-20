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Sıra Dışı Yarışma: "Uzak Ara Eğlence"

20 Temmuz 2020 Pazartesi - 16:55 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 16:55

Kanal D’nin birbirinden ünlü jüri üyeleri ile fark yaratacak yeni yarışma programı “Uzak Ara Eğlence”, 26 Temmuz Pazar akşamı ilk bölümüyle ekranda.


Sunuculuğunu Pelin Akil’in üstlendiği yarışmanın jüri koltuğunda Gülben Ergen, Reha Özcan, Can Bonomo, Belçim Bilgin ve Alper Kul oturacak. İki yarışmacının yer alacağı eğlenceli programa 6’ncı jüri ise konuk olarak dahil olacak. Konuk jürinin her hafta değişeceği yarışmada jüriler,yarışmacıları bazen kandırmaya çalışacak; bazen de yetenekleriyle onlara puan kazandıracak.
 
Şarkılardan tekerlemelere, genel kültür sorularından hikayelere kadar zengin bir içeriğe sahip olan “Uzak Ara Eğlence”, farklı formatıyla ekrana damgasını vuracak.
 
“Uzak Ara Eğlence”, 26 Temmuz Pazar akşamı saat 22.15’de, Kanal D’de…
 

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