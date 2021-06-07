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Sır ölümde külotlu çorap detayı! 'Kızının adı çıktı' diye evlenmiş

07 Haziran 2021 Pazartesi - 11:17 | Son Güncelleme : 07 06 2021 - 11:17

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Akören köyünde yaşayan Yonca Aladağ(20), geçen Ocak'ta, baza kapağının altında ölmüş olarak bulundu. Birkaç ay önce "Zorunlu" olarak evlendiği ortaya çıkan Yonca'nın babası Fevzi Aladağ, kızının kazayla ölmediğini, cinayete kurban gittiğini öne sürdü.


Sevgilisi Yusuf A.'nın, kızının fotoğraflarını montajla uygunsuz hale getirerek paylaştığını söyleyen Fevzi Aladağ, "'Kızının adı çıktı' denilince aileler arasında evlenmelerine karar verildi. Ben o zaman Kıbrıs'ta çalışıyordum. Kızımın başına çorap ördüler. Resmi nikahta yapmadılar. Daha evleneli birkaç ay olmuştu. Ne olduysa o evde oldu. Kızımın hayatını kararttılar" dedi.
 
CESET BAZANIN ALTINDAYKEN KÜLOTLU ÇORAP GİYDİRMİŞLER
 
Sabah'tan Gül Kireklo'nun haberine göre; Aladağ, şöyle devam etti: Şüpheli bulgular ortaya çıkınca şimdi savcılığa başvurarak şikayetçi olduk. Çünkü, kızım bazanın altında kaldıktan 3-4 saat sonra hastaneye götürülmüş. Üstelik, kayınvalidesi ve görümceleri, kızımın cesedi bazanın altındayken kıyafetlerini değiştirmişler. Gerekçesini de, 'üzerinde gecelikleri vardı. Bu nedenle giydirdik' diye açıklamışlar. Külotlu çorap bile giydirmişler.
 
Olay saat 08.00 -08.30 saatleri arasında olmuş. Her gün uykudan geç kalktığı iddia edilen kızımın birlikte yaşadığı Yusuf A. ifadesinde olay günü 05.00'te uyandığını söylemiş. Annesinin yanına gitmiş. Sonra amcasına gitmiş. Yonca'nın başına gelenleri kendine kardeşinin haber verdiğini söylemiş. Yusuf A.'nın ailesinin de cinayeti örtbas ettiklerini düşünüyorum. Şu anda Yusuf A. ortada yok.
 
KARS BAROSU KADIN HAKLARI KOMİSYONU SAHİP ÇIKTI
 
Kars Cumhuriyet Başsavcılığı genç kadının ölümünü şüpheli bularak, soruşturmayı genişletti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da Yonca Aladağ'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmaya müdahil oldu.
 
Kars Barosu Kadın Hakları Komisyonu'na bağlı avukatlarda Yonca Aladağ'ın ailesinin yanında yer aldı.

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