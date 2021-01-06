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Sır gibi saklıyorlar! Ermenistan'da bomba gelişme: Paşinyan...

06 Ocak 2021 Çarşamba - 15:22 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 15:22

Azerbaycan karşısında aldığı Dağlık Karabağ yenilgisinden sonra eleştiri oklarının hedefi olan ve istifası istenen Paşinyan hakkında bomba gelişme yaşandı...


Ermenistan Başbakanlık Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Nikol Paşinyan, Ortodoks Ermenilerin bugün kutladıkları Noel Bayramı ayinine katılmadı. Açıklamada Paşinyan'ın kendini karantinaya aldığı ifade edilirken karantinanın nedeni ise bildirilmedi.
 
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ülkede bugün kutlanan Noel Bayramı ayinine katılmadı. Başbakanın yokluğu soru işareti yaratırken konuyla ilgili açıklama Paşinyan'ın sözcüsünden geldi. 
 
 
Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında aldığı Dağlık Karabağ yenilgisinden sonra eleştiri oklarının hedefi olan ve istifası istenen Paşinyan'ın kilisedeki törende yer almaması akıllara ülkedeki siyasi kaosla ilgili soruları getirdi. 
 
 
Öte yandan Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Mane Gevorgyan, Paşinyan'la ilgili açıklamasında başbakanın güncel koronavirüs koşulları nedeniyle kendsini karantinaya aldığını bildirdi. 
 
 
Yaz aylarında koronavirüse yakalandığı açıklanan Paşinyan'ın temaslı olup olmadığı ya da virüse tekrar yakalanıp yakalanmadığı konusunda ise resmi bir açıklama yapılmadı. 
 
 
Ermenistan Başbakanı'nın istifasını isteyen muhaliflerin, bugün yapılacak törende Paşinyan'ı kiliseye sokmamayı planladığı haberi ise birkaç gündür ülkede konuşuluyordu. 

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