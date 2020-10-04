SiperAy İnternet polisi uygulaması nedir? Siber zorbalık, bilgisayar oyunları ve sosyal medya ile mücadele yeni dönem!

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen SiperAy projesi ile toplumda internetin daha güvenli kullanılması sağlanacak. Peki, SiperAy projesi nedir? İnternet polisi uygulaması nedir, ne işe yarar? İşte SiberAy internet polisi uygulaması ile ilgili merak edilenler...

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü SiperAy internet polisi uygulamasını hayata geçirdi. SiberAy projesi ile toplumdaki kişilerin interneti ve teknolojiyi güvenli, faydalı ve etkili bir şekilde kullanmasını sağlamak amaçlanıyor. Peki, SiperAy projesi nedir? İnternet polisi uygulaması nedir, ne işe yarar? İşte SiberAy internet polisi uygulaması ile ilgili merak edilenler...

Emniyet Genel Müdürlüğü, tarafından hayata geçirilen SiberAy projesi ile toplumdaki kişilerin interneti ve teknolojiyi amacına uygun ve güvenli bir şekilde kullanması sağlanacak.

SİBERAY PROJESİ NEDİR?

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), internet ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek ve vatandaşları bilgilendirmek için SiberAy programı hayata geçirildi.

TOPLUMDA FARKINDALIK YARATILACAK

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen programla toplumdaki kişilerin interneti ve teknolojiyi güvenli, faydalı ve etkili bir şekilde kullanmasını sağlamaya yönelik faaliyetler, içerikler, çalıştaylar, çevrim içi ve çevrim dışı konferanslar yapılarak ürünler geliştirilecek.

Bu sayede örf, adet ve milli kültüre bağlı nesillerin yetiştirilmesinde katkı sağlanması amaçlanıyor. Özellikle salgın sürecinde artan internet kullanımında Siberay ile toplumda güvenli internet, teknoloji bağımlılığı ve siber farkındalık konularında bilimsel temellere dayanan çalışmalarla da farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Bu kapsamda, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il siber birimleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla Ankara 'da 2 gün süren Siberay Eğitim Programı gerçekleştirildi.

GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI ANLATILACAK

Cep telefonu bağımlılığı, çocuklarda teknoloji bağımlılığı, güvenli internetin nasıl mümkün olabileceği, siber dünyada zaman yönetiminin ve kişisel verilerin korunmasının ne kadar önemli olduğunun anlatıldığı afişler hazırlandı.

SİBER ZORBALIKLA MÜCADELE ANLATILACAK

Öte yandan programın www.siberay.com sitesinde ailelerin çocuklarını dijital dünyadaki çeşitli oyun ile yazılımlardaki tehlikelerden ve zararlı içeriklerden nasıl koruyacaklarına ilişkin ebeveyn kılavuzu yer aldı.

Sitede, teknoloji bağımlılığının belirtilerinin anlatıldığı, siber zorbalığın ne olduğu ve nasıl mücadele edileceği, sosyal medyanın doğru kullanılması konusunda çeşitli bilgilerin verildiği dokümanlar da bulunuyor.