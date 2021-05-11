Sipariş yağıyor... Fiyatı 1 lira! 'Online satış da yapıyoruz'

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Antalya'nın Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi’ndeki serada 1998 yılından 2009 yılına kadar domates ve çeşitli sebze üretimi yaptığını anlatan Ali Kaçak, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Merkezi'ndeki bazı tanıdıklarının, serada süs balığı yetiştiriciliğinde deneme amaçlı çalışmalar yaptığını, bu şekilde kendisinin de balık yetiştiriciliğine başladığını söyledi.