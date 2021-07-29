Sinpaş Kızılbük GYO teşvikli halka arz talep toplama tarihi belli oldu! Sinpaş Kızılbük GYO halka arz ne zaman?

Sinpaş, Kızılbük GYO halka arz oluyor. Sİnpaş'ın Sinpaş GYO ve Servet GYO'nun halka arzından sonra Kızılbük GYO'nun da halka arzına başlıyor. Sinpaş Kızılbük GYO teşvikli halka arzın Türkiye'de yıl içinde gerçekleşecek büyük halka arzlarından biri olması bekleniyor. Peki, Sinpaş Kızılbük GYO teşvikli halka arz talep toplama tarihi ne? Sinpaş Kızılbük GYO halka arz ne zaman? Sinpaş GYO Kızılbük halka arz fiyatları ne? İşte tüm detaylar...

Sinpaş, Kızılbük GYO halka arza hazırlanıyor. Sinpaş Kızılbük GYO teşvikli halka arz gerçekleştirecek. Kızılbük GYO halka arzında, talep toplama tarihleri netlik kazandı ve fiyatlar belirlendi. Sinpaş Kızılbük GYO teşvikli halka arz talep toplama tarihi ne? Sinpaş Kızılbük GYO halka arz ne zaman? Sinpaş GYO Kızılbük halka arz fiyatları ne? İşte tüm detaylar...

SİNPAŞ KIZILBÜK GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sinpaş, Sinpaş GYO ve Servet GYO'nun ardından Kızılbük GYO'yu halka arz ediyor. Devre mülk, otel, termal tesis ve alışveriş ve yaşam alanları yatırımları ile 5.5 milyar TL portföy büyüklüğüne sahip Kızılbük GYO halka arzında, talep toplama tarihleri 4 - 5- 6 Ağustos olarak belirlendi.

SİNPAŞ GYO KIZILBÜK HALKA ARZ FİYATLARI NE?

Hisse fiyatı 15,80 TL olarak belirlenen Kızılbük GYO halka arzının ek satışla yapılması halinde 1.1 milyar lirayı aşarak Türkiye'de yıl içinde gerçekleşecek büyük halka arzlarından biri olması bekleniyor.

KIZILBÜK GYO HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Halk Yatırım'ın konsorsiyum liderleri olduğu halka arzda, Ziraat Yatırım ise eş lider olarak görev alacak.

YATIRIM YAPANA YÜZDE 15 BONUS PAY

Kızılbük GYO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, Kızılbük GYO'yu seçerek yatırım yapan yatırımcılar için alternatifli teşvikler hazırladıklarını belirterek "Yatırımcılarımız şirket paylarının Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 gün süreyle hesaplarında tutarsa, 180 günün sonunda hesaplarında bulunan en düşük şirket payı miktarından hesaplanmak üzere ‘yüzde 15 Bonus Pay’ alma hakkı kazanacak. Yine yatırımcılarımız aldıkları hisseleri 180 gün süre tutmaları halinde Sinpaş GYO veya Kızılbük GYO tarafından geliştirilen projelerden konut veya devre mülk satın alımlarında kullanılmak üzere, toplam tutarın yüzde 20'si oranında indirim çeki almaya hak kazanabilir ya da aldıkları hisseleri 90 gün süre hesaplarında tutmaları halinde Sinpaş Kızılbük Wellnes Thermal Resort projesi otel konaklamalarında kullanılmak üzere, toplam tutarın yüzde 40'ı oranında indirim çeki almaya hak kazanacaklar" dedi.

SİNPAŞ'TAN 4 MEVSİM KIZILBÜK

Sinpaş Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, daha önce yaptığı açıklamada Marmaris ’te zengin yabancıları ülkemizde ev sahibi yapmak için harekete geçtiklerini söylemişti. Sinpaş'ın web sitesinde yeni projenin tanıtımı da yapıldı.

Sitede, "Sizi Marmaris’in muhteşem doğasında; ilkbaharda yeşeren doğayla birlikte tazelendiğiniz, yazın ailece denizin tadını çıkardığınız, sonbaharda yağmur sesiyle ruhunuzun dinlendiği, kışın termal havuzlarda şifa bulduğunuz, baştan ayağa yenileyici bir tatil deneyimine davet ediyoruz.

Kızılbük Wellness Resort, termal havuzları, spa ve masaj alanları; Wellnesspark’taki beslenme, egzersiz ve detoks hizmetleri; orman içinde çocuklar için macera ve su parkları, her ihtiyacınızı kolaylıkla karşılayabileceğiniz çarşısı ile; size yılın her günü ayrıcalıklarla dolu, yenileyici ve sağlıklı bir tatil konsepti sunuyor. Marmaris'in en özel bölgelerinden biri olan İçmeler'de; havalimanına ve bölgenin popüler destinasyonlarına yakın konumuyla yakın çevresinde de keşiflerle dolu bir tatil imkanı veren Kızılbük Wellness Resort; sizi devremülk sistemiyle evinizin samimiyetinde, yeni nesil bir tatil anlayışı ile buluşturuyor" ifadeleri kullanıldı.

YENİ NESİL TATİL ANLAYIŞI

Kızılbük GYO, Sinpaş’ın 47 yıllık deneyimiyle birlikte, Türkiye’nin ilk iyi yaşam konseptli, Ömür Boyu Tatil Projesini hayata geçiriyor. Devre mülk sistemi, Yılın 365 günü Sağlıklı ve konforlu bir tatilin, derin bir yenilenmenin yanı sıra büyük bir yatırım potansiyeli taşıyor. Sadece, birkaç yıl tatil yapabileceğiniz bir bütçe ile otel konforunda bir eve ömür boyu sahip olmanıza fırsat tanıyor.

DEVRE MÜLK TİPLERİ

Teras , bahçe , dubleks gibi farklı tip ve büyüklüklerde deniz veya avlu manzaralı toplam 546 daire, 4 kişiden 10 kişiye kadar, her aileye uygun şekilde tasarlandı. Tekne konseptinden yola çıkarak tasarlanmış dairelerin her birinin balkonunda termal kür alabilme imkanına sahip olunabiliyor.