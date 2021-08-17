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Sinovac ve Biontech aşısıyla ilgili son dakika gelişmesi! Aşı olanlar...
Sinovac ve Biontech aşılarıyla ilgili flaş gelişme! Sağlık Bakanlığı duyurdu. İki doz Sinovac aşısı olanlar iki doz daha Biontech aşısı olabilecek. Konuyla ilgili uzmarlarda önemli açıklamalar geldi. Uzmanlar "2 doz inaktif Çin menşeili aşının üzerine 2 doz mRNA uygulamasına ilişkin yeterli bilimsel veri ve çalışma yok. Ancak aşıların işlevi, içeriği ve çalışma prensiplerini bildiğimizden, 4. dozu olanlar da sağlık sorunu olmaz. Aşıların on binde bir yan etki riskine karşı dördüncü doz olan her vatandaş 35 dakika boyunca, aşı oldukları sağlık kurumundan ayrılmasın." dedi.
24 saatte Türkiye'de 18 bin 163 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 71,46, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 53,72 oldu. Kovid-19 salgınına karşı başlatılan aşılama çalışmaları hızla devam ederken, dün sabah 4. doz randevusunun açılmasına uzmanlardan dikkat çeken bir yorum geldi.