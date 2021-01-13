Sinovac'tan 'Çin aşısı etkinliği' konusunda flaş açıklama!

Sinovac'tan 'Çin aşısı etkinliği' konusunda açıklama geldi. Sinovac CEO'su Yin Weidong, CoronaVac'ın etkili ve güvenli olduğunu vurgulayarak, koronavirüs aşısı için bazı klinik testlerde neden etkinliğin yüzde 50 düzeyinde göründüğünü bildirdi.

Koronavirüs aşısı konusunda ülkeler birer ikişer onay verme sürecini geçmeye başladı. Türkiye'de 'Aşıla' uygulaması ile başlayacak CoroVac'ın etkinliği konusunda önemli açıklamalar geldi. CoronaVac'ın üreticisi Sinovac'ın CEO 'su Yin Weidoing Pekin 'de düzenlenen basın brifinginde koronavirüs aşısı CoronaVac hakkında son dakika açıklamalarda bulundu.

Sinovac CEO'su Yin Weidong, geliştirilen geliştirilen koronavirüs aşısının oldukça etkili ve güvenli olduğunu söyledi. Weidong, CoronaVac koronavirüs aşısı Brezilya 'daki etkinlik sonuçlarının 50,38 çıkması üzerine, bunun sebebinin klinik deneylere katılan kişilerin koronavirüse yakalanma riski yüksek olan sağlık çalışanları olması olarak açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, "Çin aşıların güvenliğine ve etkinliğine her zaman büyük önem veriyor. Çinli aşı geliştiricileri, aşıların bilimsel kurallara ve gerekliliklere sıkı sıkıya bağlı olarak araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam ediyorlar. Ayrıca bu alanda uluslararası işbirliklerini de aktif şekilde sürdürüyorlar" dedi.