Aşılama sürecinin başlamasıyla birlikte pek çok kişinin merak ettiği tek bir konu var: 'Hangi aşı daha etkili?' Koronavirüs salgınında Türkiye 1 yılı aşkın bir süredir mücadele veriyor. Aşılar virüsü yenmede umut olsa da aşı ile ilgili kafa karışıklığı da sürüyor. Pek çok kişi 'Sinovac mı, Biontech mi? Hangi aşı mutasyona karşı daha etkili? Hangi aşıyı tercih etmeliyiz?' sorularını sıklıkla araştırıyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nail Özgüneş aşı tercihinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Koronavirüs salgınında süreç; hepimizin de bildiği gibi ülkemizde, vatandaşlarımızın lehine ilerliyor. Pandemi sürecinde; vaka artışı hızı ve ölüm oranları, tüm dünyada kabul gören kriterlerdir. Alınan önlemlerin sonucu olarak; vaka ve ölüm oranlarının azalması, beklenen bir durumdur. Şimdi önemli olan bu değerlerin, sıfıra yaklaşması ya da sıfır olmasıdır. Bunun için bazı fedakarlıklarda bulunarak, önlemleri her açıdan uygulamak, oldukça gereklidir.

BİONTECH AŞISINI MI SİNOVAC AŞISINI MI TERCİH ETMELİYİZ?

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nail Özgüneş, aşı tercihinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Özgüneş, “Her iki aşı da olur. Biontech aşısı ölü aşı olmadığı için bağışıklığı baskılanmış kişiler için uygun değil. Hangi aşı müsait ise o yapılmalıdır“ dedi.

BU AŞILAR MUTASYONLU VİRÜSLERE KARŞI ETKİLİ Mİ? AŞILARIN YAN ETKİLERİ VAR MIDIR?

Bu aşılar, günümüzde mutasyonlu virüslere karşı da etkili olarak kabul edilmektedir diyen Özgüneş, “Genel anlamda önemli yan etkileri olmadığı kabul edilmekle birlikte, İngiltere ’de uygulanan AstraZeneca aşısının kan pıhtısı oluşturduğu iddiası üzerinde ısrarla durulmaktadır” dedi.

AŞILAR ÖLÜM ORANINI AZALTTI MI?,

Özgüneş, “Henüz, böyle bir iddia için zaman erken olmakla birlikte, bu mümkün gibi görünmekte ve öyle olduğu iddia edilmektedir. Öte yandan aşıya rağmen hastalığı geçirenlerin hafif geçirdikleri gözlenmektedir” açıklamalarında bulundu.

KORONAVİRÜSÜ ATLATAN KİŞİLER AŞI OLMALI MIDIR?

Bugünkü bilgilerimize göre korona hastalığını geçirseniz bile, aşı yaptırmanızı önermekten başka çaremiz yok. Hastalığı geçiren kişiler aşı olduğunda bir zararı görülmemiştir. Herhangi bir zararı yok.

YERLİ AŞI KORONA İLE SAVAŞIMIZDA BİZLERE UMUT OLUR MU?

Evet, yerli aşı ülkemiz için koronaya umut olabilir. Çünkü bu aşıya çok rahat ulaşacağız demektir. Yeterli sayıda vatandaşımız aşılanmış olacaktır. Böylelikle salgınla olan mücadelemizde bizleri iyi bir noktaya getirecektir.

AŞININ 2. DOZUNU YAPTIRMADIĞIMIZDA HAYATİ RİSK OLUŞUR MU?

Evet, aşının ikinci dozunu yaptırmadığımızda hayati risk olabilir. Daha bugün 3. doz aşıdan bile söz edilmektedir. Bu nedenle randevu aldıktan sonra aşı yaptırmaya gitmeyenler tekrar düşünmelidirler.