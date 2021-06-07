Sinovac mı Biontech mi, aşı randevusu nasıl alınır? e-devlet MHRS ve e-nabız aşı randevusu alma detayları…

Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı sırası gelen vatandaşlar arama motorları üzerinden aşı randevusu nasıl alacaklarını sorguluyor. Korona için aşı randevu e-Nabız, e-Devlet ve MHRS üzerinden alınabiliyor. İşte e-Nabız, e-Devlet ve MHRS aşı randevusu alma ekranı…

Aşı sırası gelenler açıklandıkça aşı randevusu nasıl alınır, sorusuna yönelik araştırmalar da hızlandı. 13 milyon 059 bin 170 kişi ikinci doz korona virüs aşısı oldu. 50 yaş üstü vatandaşlar ile öğretmenlerin aşılamasına devam ediliyor. Peki, aşı randevusu nasıl alınır? İşte MHRS, e-Devlet ve e-nabız aşı randevu alma süreci…

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazıp, koronavirüs aşısı randevusu oluşturabilirsiniz.

Aşı işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA

MHRS’den randevu almak için; önce üyelik kaydı oluşturun. “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilden aşı randevusu almak için önce uygulamayı telefonunuza indirin sonra TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevu alın. Sisteme giriş yapıldıktan sonra “Hastane randevusu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

E-NABIZ AŞI RANDEVUSU ALMA

“enabiz.gov.tr” adresinden giriş yaptıktan sonra açılan sayfada “aşı randevusu alma” işlemini işaretleyin. Bunun ardından size “Aile Hekimi” ve “Hastane” seçeneklerini sunan ekranda tercihinizi yapın.

Aile hekimini seçerseniz sistem kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktarıyor, istediğinizi seçebilirsiniz.

Hastaneyi seçerseniz de size uygun olan hastaneyi seçerek, istediğiniz gün ve saatte aşı randevunuzu alabilirsiniz. Detaylı bilgi almak isteyenler ise ALO 184 üzerinden Sağlık Bakanlığı'nı arayarak bilgi edinebilir.

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