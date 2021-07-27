Sinovac deltaya karşı etkili mi? Çin'de laboratuvar çalışması yapıldı!

Çin merkezli Sinovac şirketinin korona aşısı, Türkiye'de aşılama programında kullanılan ilk aşı olmuştu. 18-59 yaş arası sağlıklı yetişkinlerden alınan kan örneklerinin incelendiği araştırma Pazar günü yayımlandı. İki ya da dört hafta arayla iki doz aşı uygulanan katılımcılardan sadece sırasıyla yüzde 16,9'u ve yüzde 35,2'si, ikinci dozdan 6 ay geçtikten sonra hastalığı önleyecek düzeyde antikora sahip olduğu görüldü. Bu veriler, her birinde en az 50 kişinin olduğu iki grup katılımcıdan alınan örneklere dayanıyor. Toplam 540 kişiye de ya üçüncü doz aşı ya da boş aşı (plasebo) verildi.

"İKİ DOZUN DA UYGULANMASI ÖNCELİK OLMALI"

Araştırmacılar, antikorlarda düşüşün aşının etkinliğini nasıl etkileyeceğinin net olmadığını söylüyorlar. Bunun nedeni olarak da, Covid-19'un neden olduğu hastalığı engellemesi için gereken antikor seviyesini bilim insanlarının kesin olarak henüz bilmemesini gösteriyorlar. Çalışmada, "Kısa ve orta vadede, daha fazla kişiye CoronaVac aşısının iki dozunun da uygulanması öncelik olmalı" denildi.

SİNOVAC AŞISI DELTA VARYANTINA KARŞI ETKİLİ Mİ?

Delta varyantına karşı Sinovac'ın ürettiği CoronaVac aşısının koruyuculuğuna dair endişeler nedeniyle bazı ülkeler vatandaşlarına 3. doz aşı uygulamaya başladı.

Bu ülkelerden biri olan Türkiye'de 50 yaş üzeri kişiler ve sağlık çalışanlarına üçüncü doz aşı uygulanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "3. doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlamasının ya da önceliğinin" olmadığını açıklamıştı.

Çalışmada ayrıca, ikinci dozdan 6 ay sonra üçüncü doz Sinovac aşısı yapıldığında, ikinci dozdan 4 hafta sonraki duruma kıyasla bazı katılımcılarda 28 gün sonra 3-5 kat fazla antikor geliştiği gözlemlendi.

Araştırmacılar çalışmanın daha bulaşıcı varyantlara karşı antikorların etkinliğini ölçmediğine ve üçüncü dozdan sonra antikorların ne kadar süreyle devam ettiğini belirlemek için daha fazla çalışma gerektiğine dikkat çekti.

Moderna ve Pfizer gibi elçi RNA teknolojisi kullanılan aşıların daha fazla antikor oluşturduğu görülüyor. Viral vektör aşılar olarak bilinen Johnson and Johnson, Astra Zeneca ve Rus yapımı Sputnik V antikor üretimi konusunda ikinci sırada yer alırken, Çin üretimi Sinovac ve Sinopharm gibi ölü virüs teknolojisiyle üretilen aşılar antikor sıralamasında en sonda kalıyor.

Aşıların hepsi virüsün ilk çıkan versiyonuna karşı yeterli antikor üretimi sağlıyor. Ancak uzmanlar, varyantlarla mücadelede, antikor seviyelerinin daha çok önem kazandığını söylüyor.

Öte yandan Singapur Sağlık Bakanı Ong Ye Kung düzenlediği basın toplantısında "Elimizde Sinovac'ın Delta varyantına karşı enfeksiyonları ve ağır hastalıkları önlemede ne derece etkili olduğu hakkında fikir verecek tıbbi ve bilimsel bilgi ya da veri yok" diye konuştu.

Bu kararla birlikte ülkedeki Covid-19'a karşı yürütülen ulusal aşılama programında kullanılan Moderna ve Pfizer/BioNTech aşıları sayılacak. Bugüne kadar 3 milyon 700 binden fazla kişiye bu iki aşıdan en az bir doz yapıldı. Bu rakam ülke nüfusunun yüzde 65'ine denk geliyor. 2 milyon 200 bin kişiye ise bu aşıların iki dozu da vuruldu.

Singapur 9 Ağustos'a kadar nüfusunun üçte ikisinin tamamen aşılanmasını hedefliyor.