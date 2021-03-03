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Sinovac aşısının etkinlik oranı belli oldu

03 Mart 2021 Çarşamba - 11:57 | Son Güncelleme : 03 03 2021 - 12:04

Hacettepe Üniversitesi: Faz 3 sonuçlarına göre, Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83,5; hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100.


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