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- Sinovac aşısının etkinlik oranı belli oldu
Sinovac aşısının etkinlik oranı belli oldu
03 Mart 2021 Çarşamba - 11:57 | Son Güncelleme : 03 03 2021 - 12:04
Hacettepe Üniversitesi: Faz 3 sonuçlarına göre, Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83,5; hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100.
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