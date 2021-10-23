Sinovac aşısı olanlar için son dakika kararı! 3 aya düştü

Sinovac aşısı olanlar için son dakika kararı verildi. Süre değişti. Resmen duyurdular. Çinli şirket Sinovac'ın koronavirüs aşısı olanlar için 3'üncü doz bekleme süresi yeniden 3 aya düşürüldü.

Türkiye'de kullanılmaya başlanan ilk koronavirüs aşısı olan Çinli Sinovac şirketinin aşısı ile ilgili yeni bir karar alındı.

Sinovac'ın aşısından iki doz alanların altı ay sonra üçüncü doz için randevu alabildiği belirtilirken, bu uygulama değişerek 3'üncü doz randevuları 3 aya indirildi.