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Sinovac aşısı ile ilgili flaş gelişme! Onay çıktı

AA |  01 Haziran 2021 Salı - 18:00 | Son Güncelleme : 01 06 2021 - 18:00

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in geliştirdiği Sinovac aşısının acil kullanımına onay verdi.


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