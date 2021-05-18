Sinovac aşısı geldi mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Sinovac aşısı geldi mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Sinovac aşısıyla ilgili "Bu hafta Çin'den önemli oranda sevkiyat bekliyoruz" dedi. Sinovac aşısının Türkiye'de üretilecek olmasıyla ilgili ise Bakan Koca, bir süre daha beklenmesi gerektiğini, birkaç ay içerisinde yapılacak bir süreç olmadığını ifade etti.

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman?

Perşembe günü toplanacak Bilim Kurulu toplantısına BioNTech CEO'su Uğur Şahin, video konferans ile katılacak.

BioNTech ile yapılan aşı anlaşmasıyla ilgili de Bakan Koca, Haziran'da 30, Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarını kapsayacak 90 milyon dozluk aşı anlaşması yapıldığını ifade etti.

Bakan Koca, Uğur Şahin'in Bilim Kurulu'nda anlaşmanın detaylarını kendisinin anlatacağını dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın planlamasına göre hedef, 18-20 yaş arası üstünün aşılanmasının yaz başı itibariyle başlanması.

Bakan Koca, "18 yaş üstü herkesin haziran ayında aşılanmasını istiyoruz. Hedefimiz bu. Aşılama kampanyasının teşviki için de bu süreçte çeşitli desteklemeler de yapılacak" dedi.