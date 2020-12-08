Sinovac aşısı alan ülkeler hangileri? Sinovac aşı ne kadar etkili?

Çin'in geliştirdiği corona virüsü aşısı Sinovac'ı üreten Endonezyalı Bio Farma isimli şirket, aşının ilk sonuçlarının geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Türkiye'de de kullanılacak Sinovac'ın etkisinin yüzde 97 olduğu belirtildi. Sinovac aşısı alan ülkeler hangileri?

Çin şirket Sinovac Biotech Ltd.’nin geliştirdiği ve Türkiye’de de kullanılması planlanan Covid-19 aşısı ile ilgili kritik bir açıklama geldi. Açıklamayı yapan ise Endonezyalı aşı üreticisi PT Bio Farma’nın Kurumsal İletişim Başkanı Iwan Setiawan oldu. Sinovac’ın geliştirdiği aşının Endonezya’daki üretimini üstlenen PT Bio Farma’nın üst düzey yöneticisi, “İlk sonuçlara göre aşının etkisi yüzde 97” dedi. Setiawan aşının etkililik oranının son halinin ise Ocak ayında kamuoyuna duyurulacağını vurguladı. Aşıların etkililik oranı geliştirilen ürünün bir aylık klinik denemelerinden sonra oluşan ilk verileri baz alıyor.

SİNOVAC AŞISI ALAN ÜLKELER HANGİLERİ?

Duke Küresel Sağlık İnovasyon Merkezi'nin 30 Kasım tarihinde yayımladığı tabloya göre, Çin aşısı Sinovac’ı Endonezya, Brezilya, Şili, Türkiye, Banladeş aldı.

SİNOVAC AŞISI NEDİR?

Sinopharm, Sinovac ve CanSino gibi kamuya ait ilaç firmaları, Çin Askeri Tıp Akademisi, Vuhan Viroloji Enstitüsü, Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü gibi kurumlarla iş birliği içinde aşı çalışmaları yürütüyor.

SinoVac'ın geliştirdiği "CoronaVac", Sinopharm'ın Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü ile geliştirdiği 2 aşı adayı ile CanSino'nun Çin Askeri Tıp Akademisi ile iş birliğinde geliştirdiği "Ad5-NCov" adlı aşı adayı umut bağlanan çalışmalar arasında görülüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aralık başında Sinovac’ın geliştirdiği aşı hakkında "Aşıyla ilgili olarak, Aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Bununla ilgili inaktif dediğimiz, daha önceden teknik olarak iyi bildiğimiz, yan etkisinin de az olduğunu düşündüğümüz aşıdan 50 milyon sözleşme imzalandı.” açıklamasını yaptı.