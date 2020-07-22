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Sinop Valisi Karaömeroğlu kazada yaralandı!

DHA |  22 Temmuz 2020 Çarşamba - 10:17 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 10:17

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun içinde bulunduğu otomobil, Çankırı'da başka bir otomobille çarpıştı. Kazada, Vali Karaömeroğlu ile birlikte 6 kişi yaralandı.


Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun da içinde bulunduğu otomobil, başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.
 
Kaza, sabah saatlerinde Çankırı-Ankara karayolu üzerindeki Ballıca mevkisinde meydana geldi. 
 
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen ve Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun içinde bulunduğu 06 BH 8774 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 FZ 7350 plakalı otomobil Ankara yolu üzerinde çarpıştı.
 
Kazada, Vali Karaömeroğlu, şoförü ve koruması ile diğer araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vali Karaömeroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 

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Sinop Vali Erol Karaömeroğlu
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