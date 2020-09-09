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Sinop'ta kaymakam corona virüse yakalandı

DHA |  09 Eylül 2020 Çarşamba - 0:52 | Son Güncelleme : 09 09 2020 - 0:52

Sinop'un Ayancık ve Erfelek ilçeleri Kaymakamı İsmail Pendik'in corona virüs testi sonucu pozitif çıktı. Kaymakam Pendik, hastanede tedaviye alınırken, sağlık ekiplerince filyasyon çalışması başlatıldı


Kentte, Ayancık ve aynı zamanda vekaleten Erfelek ilçesi Kaymakamlığı görevinde bulunan İsmail Pendik, halsizlik ve ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Corona virüs (Covid-19) belirtileri gösteren Kaymakam Pendik'e yapılan test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine Kaymakam İsmail Pendik, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekiplerince de, ilçe kaymakamlıklarında çalışma başlatıldı.
 

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