Sinop Boyabat TOKİ kura sonuçları - TOKİ Sinop Boyabat sonuçları 2020 isim listesi

TOKİ Sinop Boyabat kura sonuçları 2020 listesi açıklanıyor. Sinop İli Boyabat İlçesi 120 / 100000 Konut Talep Projesi, Sinoplular tarafından merak ediliyor. Sinop Boyabat TOKİ 2020 sonuçları açıklandı mı, sorusunu yanıt aranıyor. 2+1 84, 3+1 36 konutun hak sahibinin belirleneceği Sinop TOKİ kura çekilişi bugün saat 14.00’de noter huzurunda canlı olarak yapılacak. Sinop Boyabat TOKİ kura sonuçları 2020, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak çekilişin ardından netleşecek. Peki, Sinop Boyabat TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 sorgulama nasıl yapılır? Sinop Boyabat kura çekilişi ve TOKİ Boyabat kura sonuçları sorgulama detayları…

Sinop Boyabat TOKİ sonuçları ilgiyle takip ediliyor. TOKİ Sinop Boyabat kura sonuçlarıyla 120 kişi ev sahibi olacak. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Sinoplular, bugün Boyabat’ta çekilecek TOKİ kura sonuçlarını bekliyor. 2+1 84, 3+1 36 konutun çekilişi bugün saat 14.00’de yapılacak. Peki, Sinop Boyabat TOKİ kura sonuçları nasıl canlı izlenir? İşte TOKİ Sinop kura sonuçları isim listesi 2020 sorgulama…

SİNOP TOKİ 2020 BOYABAT KURA ÇEKİLİŞİ

Sinop TOKİ Boyabat kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 14.00’de yapılacak. TOKİ çekilişi sonuçları çekilişin tamamlanmasıyla E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ SİNOP BOYABAT TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ SİNOP 2020 KURA SONUÇLARI

TOKİ Sinop Boyabat kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

BOYABAT TOKİ KURA SONUÇLARI

TOKİ SİNOP BOYABAT PARA İADESİ NASIL YAPILACAK?

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.