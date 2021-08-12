Sinop Ayancık sel felaketi son durum! Ayancık sel baskınında ölen var mı?

Sinop’ta etkili olan sağanak yağış, Ayancık ilçesini vurdu. Ayancık Çayı taştı, araçlar sel sularında sürüklendi, yurttaşlar evlerinde mahsur kaldı. Peki, Ayancık sel baskınında ölen var mı?

Kuvvetli yağışın etkisi, sabah gün ağarınca ortaya çıktı. Ayancık ilçesinin ortasından geçen Ayancık Çayı şiddetli yağışın etkisiyle taştı. Çay üzerindeki köprü hasar görüdü, ilçedeki birçok köprü yıkılma tehlikesi nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Sel sularına kapılan birçok araç denize sürüklendi. Ayancık Çayı’nın taşması sonucu ilçenin özellikle Cevizli ve Beşiktaş Mahallelerindeki ev ve iş yerleri, araçlar ile Sanayi Sitesindeki iş yerleri sular altında kaldı, yurttaşlar evlerinde mahsur kaldı. Bölgeye bir süredir elektrik ve su verilemiyor. Ayancık Kapalı Pazar Yeri ise sel nedeniyle sular altına kalırken, Ayancık Devlet Hastanesinde yaşanan su baskını nedeniyle hastaların tahliye işlemine başlandı.

Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı Yenikonak köyünde tek katlı evin yıkılıp, sel sularına kapıldığı ve yan binaların çatılarına çıkanların ellerinde beyaz örtü sallayarak, kurtarılmayı bekledi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda arama- kurtarma ekibi, bot ve helikopter destekli olarak çalışmalara başladı.

Sinop'un Ayancık ilçesi Babaçay köyünde sele kapıldığı düşünülen kayıpların aranma çalışmalarına devam ediliyor. 1 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.