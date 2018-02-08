09 Şubat 2018 Cuma
İSTANBUL 
14°C / 9°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.264 -1.13 EURO 4,6930 0.02
USD 3,8290 0.00 ALTIN 162,180 0.81
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sınırda hareketlilik! Dikkat çeken araç

AA |  08 Şubat 2018 Perşembe - 14:46 | Son Güncelleme : 08 02 2018 - 15:34

Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) topçu birliklerince ateş altına alındı.


TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. 
 
Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa'nın karşısındaki Afrin'in batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, havan ve obüslerle vuruluyor. 
 
Kente gelen çok sayıda askeri aracın birliklere sevkıyatı sürerken askeri yetkililer de sınır karakollarını ziyaret etti.
 
DİKKAT ÇEKEN ARAÇ
 
Bu arada, sinyal kesici askeri araçların sınır hattında devriye gezmesi dikkati çekti
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.