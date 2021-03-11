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Türkiye-İran sınırında deprem! Şiddeti...

11 Mart 2021 Perşembe - 9:00 | Son Güncelleme : 11 03 2021 - 9:05

Türkiye-İran sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye-İran sınırında bulunan İran'ın Khoy şehrinde saat 08.46'da 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
 
Deprem, yerin 13,38 kilometre altında yaşandı. 
 
Türkiye sınırındaki deprem, Van'ın Başkale ilçesinde de hissedildi.

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