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Sınırda 'bitcoin basma makinesi' ele geçirildi

DHA |  02 Şubat 2018 Cuma - 23:03 | Son Güncelleme : 02 02 2018 - 23:03

Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan bir yolcu otobüsünde kripto para üretiminde kullanıldığı belirlenen makine ve güç kaynağı ele geçirildi. Herhangi yasal bir belgesi olmadığı belirlenen makineye el konulurken, olayla ilgili yolcu O.Ö. gözaltına alındı.


Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan bir yolcu otobüsü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince arandı. Otobüsün bagaj kısmında siyah poşete sarılmış kripto para olarak bilinen ’bitcoin’ üretiminde kullanıldığı belirtilen makine ve güç kaynağı bulundu.
 
EL KONULDU
 
Yolculardan O.Ö.’ye ait olduğu belirlenen makine ve güç kaynağı ile ilgili herhangi bir yasal belge, fatura beyan edilemediğinden el konuldu. Yolcu O.Ö.’de gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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