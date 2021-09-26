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Sınırda 20 kilometrelik TIR kuyruğu

AA |  26 Eylül 2021 Pazar - 15:51 | Son Güncelleme : 26 09 2021 - 15:52

Bulgaristan sınırında Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde 20 kilometreyi bulan kuyruk oluştu. Yaklaşık 800 TIR işlemlerin tamamlanmasını bekliyor.


Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yaklaşık 20 kilometre kuyruk oluştu.
 
İhracat yükü taşıyan yaklaşık 800 TIR, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.
 
İstanbul'dan aldığı yükü Romanya'ya götüren tır sürücüsü Barış Şay, Bulgaristan tarafının yavaş çalıştığını söyledi.
 
 
Şay, TIR kuyruğunun Bulgaristan'ın tek peronla çalışmasından kaynaklandığını belirtti.
 
TIR sürücüsü Metin Sarıca ise Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde tırların beklediğini ve kuyruk oluştuğunu aktardı.
 
Dünden beri kuyrukta beklediğini belirten Sarıca, "Kuyruğun nedeni Bulgaristan'ın düzgün çalışmamasından kaynaklanıyor. Bir de buradaki tır parkının genişletilmesini istiyoruz" dedi.
 

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