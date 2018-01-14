Sınıra askeri sevkiyat

Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden terör örgütü üyelerinin Afrin'de mevzilerinin bulunduğu Basufan, Cindere, Memelan, Meskenli ve Raco bölgelerine 40'ın üzerinde atış yapıldı. Zırhlı askeri araç ve askeri kamyonların bulunduğu konvoy, Reyhanlı'dan geçiş yaptı. Aralarında mühimmat yüklü araçların da bulunduğu askeri konvoy, Oğulpınar Sınır Karakolu'na gitti.
TOP ATIŞI BAŞLADI
Hatay'ın Hassa ilçesinden Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/PYD mevzilerine top atışı başladı. Bölgedeki karakollardan 2 kez yapılan top atışı, ilçe merkezinden de duyuldu. Bölgedeki askeri hareketlilik devam ediyor.
OĞULPINAR'DA SESSİZLİK HAKİM
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolu'nda sessiz bekleyiş gün boyu sürdü. Karakola lojistik ihtiyaçlar için araçların girip çıktığı gözlendi. Karakolun bulunduğu Oğulpınar Mahallesi'nde ise operasyon beklentisi merak uyandırdı. Köylüler zaman zaman sınır karakolunun olduğu bölgeye gelip sınırı çıplak gözle izleyip döndü. Öte yandan askerler de Oğulpınar Mahallesi'nde önlem alarak karakol bölgesine yabancı araç ve gazetecilerin geçişine izin vermedi. Bu arada Oğulpınar Hudut Karakolu'nda çok sayıda askeri aracın beklediği görüldü.