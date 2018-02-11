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Sınıra askeri araç takviyesi sürüyor devam ediyor

AA |  11 Şubat 2018 Pazar - 21:18 | Son Güncelleme : 11 02 2018 - 21:34

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Hatay'a geldi.


Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı birliklerden gönderilen çok  sayıda zırhlı araç ve tank Hassa ilçesine ulaştı.
 
 
Daha sonra sınır birliklerine doğru hareket eden askeri araçların,  buradan da Afrin'e geçeceği öğrenildi.
 

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