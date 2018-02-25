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Sınır kapısında kuyruk 10 kilometreye ulaştı

AA |  25 Şubat 2018 Pazar - 20:55 | Son Güncelleme : 25 02 2018 - 20:55

Avrupa'ya ihracat yükü götüren tırlar, sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.


İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola  çıkan tır sürücüleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine dünden bu  yana sınır kapılarında kuyruklar oluşturdu.  
 
Tır kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 22, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda  10 kilometreye ulaştı.
 
Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 880, Hamzabeyli Sınır Kapısı  önünden ise yaklaşık 400 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını  bekliyor.
 
Tır şoförü Ahmet Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan  Almanya'ya ihracat yükü taşıdığını söyledi.
 
Cuma akşamından bu yana sırada beklediğini anlatan Özkan, "İki gündür  sıra bekliyorum sanırım üçüncü güne de sırada gireceğiz. Bulgaristan tarafı yavaş  çalışıyor. Oradaki memurlar çalışmıyor. Bizim kapıda herhangi bir sıkıntı  olmuyor, Bulgaristan'dan kaynaklanan bir sıkıntı bu. Bulgaristan içeriye alacak  arabaları ki sıra ilerlemiş olacak. Kuyrukta tuvalet ve yemek sıkıntısı  çekiyoruz. Yetkililerin bu soruna bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz." diye  konuştu.
 
Tır şoförü Ali Rıza Metin de özellikle son bir yıldır tır  kuyruklarında artış yaşandığını ifade etti. Dün sabah 10.00'da sıraya girdiğini  belirten Metin, "Kuyrukta en büyük sorunumuz tuvalet ihtiyacı.Bizim istediğimiz  tek şey kapıların ayrılması. Aynı Macar'daki gibi canlı hayvan, yanıcı yük gibi  bölümlere ayrılarak işlem yapılmalı. Ayrılırsa kuyruklar azalır." dedi.
 
Sinan Gedikli de 2 gündür sırada beklediğini belirterek, mazot  sırasının kuyruklara neden olduğunu kaydetti.

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