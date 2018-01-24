Sınır hattında "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

Hatay'ın Hassa ilçesinde Suriye sınırındaki bazı alanlar, 15 gün boyunca özel güvenlik bölgesi olarak belirlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Hatay Valiliğinin emriyle ilçe hudutlarındaki bazı noktaların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi.

Söz konusu yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların haricinde bölgeye her türlü araç ve insan girişinin yasaklandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Sakız (Koruhöyük Çıkışı) ve Akbaba (Sugediği köyü arazi ve yolu) bölgelerinin 24 Ocak Çarşamba günü saat 08.00'den başlayıp 7 Şubat Çarşamba günü saat 08.00'de bitecek şekilde özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. 24 Ocak-7 Şubat tarihlerinde söz konusu yerlerde basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayın yapmaları, bölgede yaşayanların dışında her türlü araç ve insan girişi kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklanmıştır."