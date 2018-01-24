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Sınır hattında "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

AA |  24 Ocak 2018 Çarşamba - 9:08 | Son Güncelleme : 24 01 2018 - 9:08

Hatay'ın Hassa ilçesinde Suriye sınırındaki bazı alanlar, 15 gün boyunca özel güvenlik bölgesi olarak belirlendi.


Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Hatay Valiliğinin emriyle ilçe  hudutlarındaki bazı noktaların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği  bildirildi.
 
Söz konusu yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların haricinde bölgeye  her türlü araç ve insan girişinin yasaklandığı belirtilen açıklamada, şunlar  kaydedildi:
 
''Sakız (Koruhöyük Çıkışı) ve Akbaba (Sugediği köyü arazi ve yolu)  bölgelerinin 24 Ocak Çarşamba günü saat 08.00'den başlayıp 7 Şubat Çarşamba günü  saat 08.00'de bitecek şekilde özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar  verilmiştir. 24 Ocak-7 Şubat tarihlerinde söz konusu yerlerde basın mensuplarının  görüntü almaları, röportaj ve yayın yapmaları, bölgede yaşayanların dışında her  türlü araç ve insan girişi kolluk makamlarınca verilen izinler dışında  yasaklanmıştır."

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