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Sınır birliklerine komando sevkiyatı

AA |  07 Haziran 2019 Cuma - 16:03 | Son Güncelleme : 07 06 2019 - 16:03

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.


Türkiye'deki çeşitli bölgelerden Hatay'a zırhlı araçlarla sevk edilen komando birlikleri, yoğun güvenlik önlemleri altında Suriye sınırında bulunan birliklerine doğru yola çıktı.
 
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
 

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Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırı askeri sevkiyat komando sevkiyatı
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