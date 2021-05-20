Sınıfta kalma var mı, lisede sınavda kalma olacak mı? Sınava girmeyen öğrenciler ne yapacak, sınıfta mı kalacak?

Koronavirüs salgını sağlık ve ekonomi alanları dışında eğitim alanını da etkiledi. Uzaktan eğitim devam ederken, eğitim öğretim yılının sona ermesine de az bir süre kaldı. Geçtiğimiz günlerde lise öğrencileri için belirlenen sınav takvimi süreci detaylandırılmış ve sınavlara katılmak istemeyenlerin dilekçe vermesi gerektiği aktarılmıştı. Dilekçe vermeyenler de arama motorlarına yönelerek, Sınıfta kalma var mı, lisede sınavda kalma olacak mı sorularına yanıt aramaya başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan devam eden eğitim öğretim kılının sonu yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, liselerdeki sınavlara ilişkin tercih hakkını ise öğrencilere bıraktı. Öğrenciler ise aklına takılanlara arama motorları aracılığıyla yanıt arıyor. Peki, Sınava girmeyen öğrenciler ne yapacak, sınıfta mı kalacak?

Lisede sınıfta kalma olacak mı 2021?

Yüz yüze eğitime ara verildi, online eğitim devam ediyor. Liselerde ise yıl sonu ortalaması elli puanın altına olan ve üç dersten zayıf alan öğrenciler sınıf tekrarına kalacak. Bakanlığın yayınladığı takvime göre bu eğitim yılı 18 Haziran'da tamamlanacak. Çoğu öğrenci sınavlar tamamen iptal edildi sanıyor. Ancak dilekçe vermeyenler sınavlara girmezlerse ikinci dönem notları olmayacak. İlk dönem notu olduğu gibi yıl sonu ortalaması kabul edilecek.

MEB sınıfta kalma olacak mı sorusuyla ilgili ise, “Sınıf geçme kriterlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Sunulan tercihlere göre seçim yapan öğrencilerin başarı durumlarına yönelik iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yürütülecektir. Bu bakımdan ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda başarısız olan öğrencilerin sınıfta kalması söz konusu olabilecektir” açıklamasında bulundu.

21 Mayıs’a kadar dilekçe verilmeli!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacağını, sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle 21 Mayıs'a kadar eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerektiğini bildirdi.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin katılım sağlamak isteyen öğrencilerin sınavları, 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 tarihlerinde işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde planlanarak uygulanacak.

İkinci döneme ilişkin sınavların yapılacağı 24 Mayıs-18 Haziran 2021 arasında farklı bir ilde ve yurt dışında bulunacak öğrencilere de bulundukları yerlerde sınav uygulamaları yapılabilecek.

Öğrenciler sınavlara katılmak istemezse mutlaka aileleri dilekçe vermek zorunda. Diğer türlü yıl sonu notları hesaplanırken ikinci dönem sınavlarına girmemiş olarak görülecekler. Dilekçe verenlerin ise notları birinci dönem notlarına göre değerlendirilecek. Eğitim uzmanları, öğrencilerin mağdur olmaması adına sınava katılmayı düşünmeyen ailelerin bir an önce dilekçe vermesi gerektiğini, diğer türlü öğrencilerin sene sonu notlarıyla ilgili sorunlar yaşayabileceğini ifade ediyor.