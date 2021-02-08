Sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Çevrimiçi Mesleki Çalışma toplantısında cevaplandırıldı!

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarıyıl tatilinin son haftasında öğretmenlerle yaptığı çevrimiçi toplantıda açıklamalarda bulunarak, yüz yüze eğitim konusuna da değindi. Bakan Selçuk, "Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görülmüyor" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi düzenlenecek Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı dolayısıyla EBA üzerinden meslektaşlarına seslendi. Selçuk yaptığı konuşmada, “15 Şubat itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz. Dileğimiz salgının en kısa sürede bir engel olmaktan çıkması ve okullarımızın yine sizlerle ve çocuklarımızla hayat bulması; alışık olduğu seslere, renklere, yüzlere ve doğal ritmine kavuşması.” Diyerek, yüz yüze eğitimin başlamasına yönelik düşüncelerini paylaştı.

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? "Kısa vadede mümkün görülmüyor"

Tüm tedbirleri alarak, sizleri ve çocuklarımızı en güvenli şartlarda sınıflarda buluşturmak için çabalıyoruz. Kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek istiyoruz. Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı yüz yüze eğitme geçmesi kısa vadede mümkün görülmüyor. Sınıflarda yüz yüze eğitimin sağlıklı yürütülmesi için yaptığımız planlamayı yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız.

"Önemli bir rol oynamaya devam edecek"

İçinde bulunduğumuz şartlar hepimizi bir dönüşüme tabi kıldı. Ancak bu iş burada kalmayacak. Uzaktan eğitim salgın önümüzden çekilse ve yüz yüze eğitime dönsek bile eğitimde önemli bir rol oynamaya devam edecek."