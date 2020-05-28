Sınıflandırılmış yükümlü ne demek, ne zaman askere gider? Erteleme nedeni sınıflandırılmış yükümlü ne demek?

Askerlikte sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Sorusu askerlik yerlerinin bugün açıklanacağının belli olmasının ardından merak edilen soruların başını çekti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen ve e-devlet üzerinden görüntülenen askerlik yerleri bünyesinde yer alan sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider? Cevaplarına yanıt aranıyor. Peki, erteleme nedeni sınıflandırılmış yükümlü ne demek?

Askerlik görevini yerine getirmek isteyen adaylar bugün açıklanacak askerlik yerlerini büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Askerlik yerleri araştırılırken, askerlik yerleri bünyesinde yer alan sınıflandırılmış yükümlü ibaresi de merak konusu oldu. Peki, sınıflandırılmış yükümlü ne demek?

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NE DEMEK?

Sınıflandırılmış yükümlü, er ve yedek subay adaylarının sevk edileceği yerin ve hangi sınıfta görev icra edeceğin belli olduğunu anlatmaktadır.

2020 SEVK TARİHLERİ

Er ve erbaşlar için 1. grup sevk tarihi 5 Haziran 2020. İlk grup sevk belgesini 1-5 Haziran tarihleri arasında alırken, sevk tarihi 20 Haziran 2020 olan haziran grubu bedelli askerler de sevk belgelerini 16-20 Haziran tarihleri arasında alacak.

Yedek subay ve astsubay adayları, er ve erbaşların ikinci grubu ve ertelenen nisan grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 29 Haziran 2020. Onların sevk tarihleri ise 25-29 Haziran.